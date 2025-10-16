Clan Doghmush i Soprano di Gaza | chi sono i signori dei tunnel che sfidano Hamas
Il clan Doghmush rappresenta una delle famiglie palestinesi più controverse e potenti della Striscia di Gaza. Con una storia che attraversa decenni di conflitti, alleanze mutevoli e attività illecite, questa estesa famiglia è diventata protagonista di alcuni degli episodi più significativi della recente storia palestinese. Soprannominati “ i Soprano di Gaza ” per le loro attività criminali e l’influenza territoriale, i Doghmush si sono trovati al centro di scontri violenti con Hamas nelle scorse settimane, in quello che è stato definito uno dei conflitti interni più sanguinosi dalla fine delle principali operazioni israeliane nell’enclave. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Traffico d’armi, Isis: il clan Doghmush (accusato di aver collaborato con Israele) nel mirino di Hamas - X Vai su X
GAZA: DECINE DI MORTI IN SCONTRI A FUOCO TRA HAMAS E CLAN DOGHMUSH. UCCISO NOTO PROPAGANDISTA HAMAS. Secondo quanto riportato da media locali, decine di persone sono state uccise negli scontri tra Hamas e un clan locale a Gaza, - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Hamas e non solo: i clan rivali in lotta per il potere. L'atlante della guerriglia: torna il rischio caos - Le fazioni palestinesi in guerra tra loro, le tradizionali famiglie gazawi e i clan beduini si gettano sulle spoglie della Striscia per conservare oppure riconquistare potere, tutte ... Scrive ilgazzettino.it
Il traffico d’armi e i legami con l’Isis: il clan Doghmush nel mirino di Hamas - Con la tregua Hamas ha scelto proprio i Dogmush per dare un esempio, per dimostrare chi comanda: l’unità Arrow del movimento — addestrata come forze speciali — ha assaltato la roccaforte, ucciso ... Secondo msn.com
Guerra tra clan a Gaza e collaborazionisti fucilati, la vendetta di Hamas dopo l'accordo di pace - Dopo la tregua, i miliziani tornano in strada per stanare clan rivali e sospetti informatori di Israele. Riporta msn.com