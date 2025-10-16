Clan Doghmush i Soprano di Gaza | chi sono i signori dei tunnel che sfidano Hamas

Il clan Doghmush rappresenta una delle famiglie palestinesi più controverse e potenti della Striscia di Gaza. Con una storia che attraversa decenni di conflitti, alleanze mutevoli e attività illecite, questa estesa famiglia è diventata protagonista di alcuni degli episodi più significativi della recente storia palestinese. Soprannominati “ i Soprano di Gaza ” per le loro attività criminali e l’influenza territoriale, i Doghmush si sono trovati al centro di scontri violenti con Hamas nelle scorse settimane, in quello che è stato definito uno dei conflitti interni più sanguinosi dalla fine delle principali operazioni israeliane nell’enclave. 🔗 Leggi su Cultweb.it

