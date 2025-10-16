Civate trovato un cadavere nei boschi della droga fra Statale e ferrovia
Civate (Lecco), 16 ottobre 2025 – Un cadavere nei boschi della droga. Nel pomeriggio di oggi è stato trovato un cadavere a Civate, nei boschi t ra la Statale 36 e la linea ferroviaria, una zona di spaccio, frequentata da pusher e loro clienti. Al momento non si conoscono né l'identità della vittima, né tanto meno le cause del decesso. In posto si sono portati gli investigatori della Squadra Mobile della questura di Lecco e i vigili del fuoco, tra cui gli specialisti della squadra Saf, addestrati per interventi in ambiente speleo-alpino fluviale. Il corpo sarebbe stato rinvenuto infatti in una zona molto impervia, poco accessibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
