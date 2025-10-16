Civate ritrovati cadaveri vicino alla Strada Statale 36

Giallo a Galbiate per il ritrovamento di due cadaveri. Nel corso delle ultime ore dei resti - che dovrebbero appartenere a degli umani - sono stati ritrovati nella zona tra la stazione ferroviaria e il noleggio furgoni che si affacciano sulla Strada Statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it