Civate ritrovati cadaveri vicino alla Strada Statale 36

Leccotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giallo a Galbiate per il ritrovamento di due cadaveri. Nel corso delle ultime ore dei resti - che dovrebbero appartenere a degli umani - sono stati ritrovati nella zona tra la stazione ferroviaria e il noleggio furgoni che si affacciano sulla Strada Statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

