Città giardino | da San Leopoldo a Palazzo Esedra
Sabato 25 Ottobre 2025. Un tour singolare e unico, capace di unire in un'unica esperienza spiritualità e architettura, che ci porterà a scoprire un quartiere considerato un'oasi di pace a 2 passi dal centro. Saremo dapprima ospiti dei Frati Cappuccini del Santuario di San Leopoldo, che ci. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
TRASPORTO SCOLASTICO AST – RIPRISTINO FERMATA DI VIA GENOVA (CITTÀ GIARDINO) Si informa la cittadinanza scolastica di Città Giardino, e in particolare gli studenti che usufruiscono del Servizio di Trasporto scolastico AST nelle tratte da e p - facebook.com Vai su Facebook
San Leopoldo Mandic: profilo del santo del giorno, 15 Novembre - San Leopoldo Mandic, noto anche come il santo della riconciliazione, è celebrato il 15 novembre di ogni anno. Riporta msn.com