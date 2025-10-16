Città giardino | da San Leopoldo a Palazzo Esedra

Sabato 25 Ottobre 2025. Un tour singolare e unico, capace di unire in un'unica esperienza spiritualità e architettura, che ci porterà a scoprire un quartiere considerato un'oasi di pace a 2 passi dal centro. Saremo dapprima ospiti dei Frati Cappuccini del Santuario di San Leopoldo, che ci. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

