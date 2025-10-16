Città della Scienza lancia i weekend di Luca Giordano | un progetto tra arte e innovazione

Città della Scienza si prepara a lanciare un nuovo percorso di scoperta “che intreccia – si legge in una nota – la magnificenza dell’arte barocca con il rigore e la curiosità del metodo scientifico”. Sabato 18 e domenica 19 ottobre si terrà il primo appuntamento de “ I weekend di Luca Giordano: Arte, Scienza e Meraviglia “, un ampio progetto finanziato dalla Regione Campania, pensato per far conoscere alle nuove generazioni le eccellenze culturali del passato attraverso un approccio del tutto innovativo. Da sempre, infatti, il connubio tra arte e scienza rappresenta un pilastro fondamentale dell’identità di Città della Scienza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it