Cisl | Chi acquista sia credibile Petrucci | Tre proposte sul tavolo

SCARLINO "Cambiano gli interlocutori, ma non gli obiettivi di Femca Cisl Toscana ". Gian Luca Fè, della segreteria regionale e responsabile territoriale Siena-Grosseto, commenta così l’incontro che si è tenuto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul futuro della Venator di Scarlino. "Dai primi di settembre le società del gruppo sono in amministrazione controllata e quello che ci preme capire – continua Fè – è cosa succederà a gennaio, quando scadranno gli ammortizzatori sociali. Il nostro auspicio è che la realtà interessata ad acquisire la fabbrica di Scarlino sia credibile, affidabile e proiettata verso un nuovo sviluppo per l’azienda e per il territorio che, da troppo tempo, ‘soffre’ per la situazione della multinazionale e del settore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

