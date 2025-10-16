Cisgiordania IDF sequestra il leader non violento Huraini decine di arresti durante la raccolta delle olive

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari intensificano le azioni intimidatorie in West Bank: nel Sud irruzione nella casa del leader non violento palestinese Hafez Huraini, nel Nord arrestati 32 attivisti che stavano aiutando i palestinesi nella raccolta delle olive, la loro principale fonte di sostentamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

