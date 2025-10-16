Cisgiordania IDF sequestra il leader non violento Huraini decine di arresti durante la raccolta delle olive
I militari intensificano le azioni intimidatorie in West Bank: nel Sud irruzione nella casa del leader non violento palestinese Hafez Huraini, nel Nord arrestati 32 attivisti che stavano aiutando i palestinesi nella raccolta delle olive, la loro principale fonte di sostentamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Palestina Nella notte l'esercito israeliano ha compiuto un violento raid nel villaggio di Tuwani, nel sud della #Cisgiordania occupata. Durante il raid sono state sequestrate 5 persone, tra cui una donna incinta e Hafez Hureini @YouthOfSumud, liberate solo d - X Vai su X
Le 41 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state abbordate e sequestrate da Israele a 70 miglia da Gaza, in acque internazionali. Arrestati 450 volontari, tra cui 46 italiani, poi trasferiti nel carcere di Ketziot: per loro espulsione o processo. Le autorità i - facebook.com Vai su Facebook
Cisgiordania, IDF sequestra il leader non violento Huraini, decine di arresti durante la raccolta delle olive - I militari intensificano le azioni intimidatorie in West Bank: nel Sud irruzione nella casa del leader non violento palestinese Hafez Huraini, nel Nord ... Segnala fanpage.it
Trump dice che l’annessione della Cisgiordania da parte di Israele «non succederà» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto giovedì che non consentirà a Israele di annettere la Cisgiordania, dopo che negli scorsi giorni alcuni politici estremisti israeliani avevano ... ilpost.it scrive
Trump: "Non permetterò a Netanyahu di annettere Cisgiordania". Drone da Yemen su Israele, 20 feriti - Donald Trump ha promesso ai leader arabi che non permetterà a Benjamin Netanyahu di annettere la Cisgiordania. Riporta adnkronos.com