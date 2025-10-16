Circa 50 persone con problemi respiratori al liceo Marconi si indaga sulle cause
Sono una cinquantina, tra alunni e personale scolastico, le persone che hanno accusato disturbi e fastidi dopo che al liceo statale "Marconi", nella mattinata di giovedì 16 ottobre, si è sprigionata una sostanza irritante non ancora identificata. Hanno manifestato difficoltà alle vie respiratorie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
