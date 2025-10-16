Cinzia Pinna troppo distante da Ragnedda | dubbi sulla versione del killer cosa emerge dai rilievi

Continuano le indagini sulla morte di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau l'11 settembre scorso. I rilievi finora effettuati smentirebbero le dichiarazioni fornite da Ragnedda su un omicidio maturato nell'ambito della difesa da un'aggressione. Fonti investigative, però, specificano che gli accertamenti devono ancora essere conclusi e che i Ris saranno di nuovo nella tenuta di Ragnedda il prossimo 20 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

