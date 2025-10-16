Cesena, 16 ottobre 2025 – Ha 95 anni Ivana Antonioli, per tutti ‘Nonnivana’, con quella crasi affettuosa che ormai è un marchio di famiglia. Oggi vanta un primato raro: con l’arrivo della piccola Dalia, l ’ultima nipotina di casa, è diventata trisavola. E per la terza volta, nella sua famiglia, si ritrovano insieme cinque generazioni. Lo raccontano due foto emozionanti a confronto: una scattata oggi, l’altra nel 1976. Nello scatto attuale Ivana, elegante e sorridente sulla sua carrozzina, posa con la figlia Loretta - oggi bisnonna -, la nipote Candida, diventata nonna con la nascita di Dalia, la bisnipote Micol e infine la piccolina di casa: un abbraccio di cinque donne e 95 anni di vita racchiusi in un solo fotogramma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinque generazioni di donne, nonna Ivana è diventata trisavola e in famiglia non è la prima volta