Cinque domande chiave in vista del ritorno in azione questo fine settimana

2025-10-15 21:19:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La Premier League ritorna questo fine settimana dopo l’ultima pausa per le nazionali, e mentre il posto dell’Inghilterra ai Mondiali della prossima estate è stato confermato, come apparirà la classifica nazionale a quel punto è tutt’altro. Dai piedi del tavolo fino al vertice, ci sono molte domande interessanti a cui verrà data risposta nel corso di sabato, domenica e lunedì – e senza dubbio ne verranno poste molte altre. Ecco cinque domande chiave che entreranno nell’azione di questo fine settimana. Riuscirà il Liverpool a porre fine alla sua triste serie di risultati?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com