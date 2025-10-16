Cinque anni per avere il Reddito di cittadinanza Giudici condannano l’Inps | Paghi e cessi la discriminazione

La Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, ha posto fine a una lunga controversia che vedeva coinvolti sei cittadini romeni, assistiti dall’avvocato Alberto Guariso dell’ Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) insieme alla Comunità di Sant’Egidio. Nel 2020, i sei stranieri eurocomunitari si erano visti revocare il Reddito di cittadinanza (Rdc) per mancanza del requisito dei dieci anni di residenza sul territorio nazionale, come inizialmente previsto dalla legge del primo governo Conte, e richiedere la restituzione delle somme percepite dall’ Inps. La causa civile era giunta fino alla Corte Costituzionale che, con la sentenza 312025 del marzo scorso, aveva dichiarato incostituzionale il requisito decennale in quanto “irragionevole e discriminatorio nei confronti degli stranieri”, e indicando come limite massimo compatibile con i principi di uguaglianza quello dei cinque anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cinque anni per avere il Reddito di cittadinanza. Giudici condannano l’Inps: “Paghi e cessi la discriminazione”

