Cinquantamila euro nel bando per la sicurezza delle case

Cinquantamila euro nel bando appena approvato per sostenere l’acquisto e l’installazione di valvole antiriflusso, barriere mobili, rialzi delle soglie e sistemi di pompaggio automatico: strumenti efficaci per contenere i danni da allagamento e migliorare la sicurezza delle abitazioni in attesa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’episodio è accaduto di sera con il parco già chiuso Il sindaco Alberto Graffino: «Stiamo per ricevere fondi per cinquantamila euro» - facebook.com Vai su Facebook

Bando sicurezza urbana a Bologna, 90mila euro di fondi: chi ha fatto richiesta - Luisa Guidone, assessora Economia di vicinato e Commercio, ha annunciato la preparazione di un nuovo bando – sulla falsa riga dei precedenti – che riguarderà i negozi colpiti dai cantieri ... Da ilrestodelcarlino.it

Grottammare, bando per i bagnini: 22mila euro per la sicurezza in spiaggia - In vista della prossima stagione balneare l’amministrazione comunale di Grottammare ha avviato una manifestazione di interesse per il servizio di... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Sicurezza informatica: Commissione europea mette a disposizione 145,5 milioni di euro attraverso due bandi per piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni - La Commissione europea mette a disposizione 145,5 milioni di euro attraverso due bandi, per iniziative di sicurezza informatica per piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni. Come scrive agensir.it