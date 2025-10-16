Cinema Vanessa Redgrave premiata al 43esimo Torino Film Festival

Roma, 16 ott. (askanews) – Vanessa Redgrave sarà presente al 43esimo Torino Film Festival, in programma dal 21 al 29 novembre. La pluripremiata attrice presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo film che la vede protagonista, “The Estate”, e riceverà la Stella della Mole per il suo contributo all’arte cinematografica. Dame Vanessa Redgrave ha costruito una carriera di straordinaria intensità e coerenza artistica, collaborando con alcuni tra i più importanti registi del cinema mondiale, come Michelangelo Antonioni, James Ivory, Joe Wright e molti altri. Vincitrice di numerosi premi, tra cui un Oscar (quale miglior attrice non protagonista per il film “Giulia” del 1977 di Fred Zinnemann), due Golden Globe, un Tony Award, un Primetime Emmy Award e un Olivier Award – oltre al Leone d’Oro alla carriera della 75esima Mostra di Venezia – Redgrave è da sempre interprete di ruoli profondi e complessi, oltre ad essere un’artista impegnata anche sul piano civile e umanitario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it