Cinema e Ambiente | le grandi sfide per il futuro della terra
Roma, 16 ott. (askanews) - Dall'Amazzonia al Bangladesh, dalla Louisiana al Suriname. C'è uno sguardo a tutto tondo sulle emergenze climatiche ed ambientali nel mondo tra i temi dei film vincitori della quarta edizione del PMFF, il Pianeta Mare Film Festival Internazionale di Napoli, che si consolida come uno degli appuntamenti internazionali più partecipati dai produttori e registi del miglior cinema green. A Napoli il Festival, nato nel 2022, ha radunato in 5 giorni con 50 proiezioni tutte ad ingresso libero oltre 5mila spettatori con il 70% di presenze di giovani studenti di scuole e università. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
