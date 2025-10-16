Cinema ad Alice nella città in arrivo Daniel Day-Lewis e il figlio

Roma, 16 ott. (askanews) – Nella terza giornata della XXIII edizione di Alice nella città – in programma dal 15 al 26 ottobre, parallelamente e in agreement con la Festa del Cinema di Roma – arrivano Daniel Day-Lewis e il figlio Ronan Day-Lewis, per la presentazione di “Anemone”, il film che segna l’atteso ritorno al cinema del tre volte premio Oscar a otto anni dal suo ritiro dalle scene e, allo stesso tempo, l’esordio alla regia del figlio. Dopo il passaggio ai festival cinematografici di New York e Londra, “Anemone” arriva per la prima volta in Italia, in concorso ad Alice nella città. Nel cast anche Sean Bean e Samantha Morton. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

