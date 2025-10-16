Cina | studiosi a Shanghai per la Conferenza mondiale degli studi sul Paese

La seconda Conferenza mondiale degli studi sulla Cina si e’ tenuta a Shanghai con il tema “Cina storica e contemporanea: una prospettiva globale”. Gli esperti presenti hanno acquisito conoscenze sulle pratiche locali nell’innovazione tecnologica e nella governance urbana attraverso visite sul campo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma662335366233532025-10-16cina-studiosi-a-shanghai-per-la-conferenza-mondiale-degli-studi-sul-paese Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

