La regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang ha individuato con successo dei percorsi integrati per lo sviluppo rurale e l’ereditaculturale negli ultimi 60 anni dalla sua fondazione, secondo un rapporto pubblicato giovedi’. Nel promuovere lo sviluppo rurale in tutto lo Xizang, i governi a tutti i livelli hanno introdotto politiche mirate per guidare e sostenere la protezione e la rivitalizzazione dei villaggi tradizionali, osserva il rapporto intitolato “Armonia tra tradizione e modernita’: sviluppo rurale ed eredita’ culturale nello Xizang cinese”. Gli investimenti finanziari in questi villaggi sono aumentati, con un sostegno diretto al miglioramento delle infrastrutture e ai progetti del patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

