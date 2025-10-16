Cina | prosegue la raccolta autunnale di cereali nello Heilongjiang
Una foto aerea scattata con un drone il 14 ottobre 2025 mostra una scena di raccolto al tramonto nella citta’ di Jiamusi, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. La raccolta autunnale nello Heilongjiang, principale produttore di cereali della Cina, e’ in pieno svolgimento. Al 14 ottobre, lo Heilongjiang ha completato la mietitura di circa 153,60 milioni di mu (pari a 10,24 milioni di ettari) di colture cerealicole autunnali, pari ad oltre il 60% del totale. Una foto scattata con un drone l’8 ottobre 2025 mostra una mietitrice mentre carica i cereali raccolti su un camion in un campo appartenente a un’azienda agricola del gruppo Beidahuang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
