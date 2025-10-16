Cina | nuovo studio rivela meccanismi chiave di declino arbusti in zone aride
Uno studio pubblicato di recente ha contribuito a migliorare la comprensione dei fondamentali meccanismi fisiologici interni del declino degli arbusti delle zone aride, secondo il Northwest Institute of Eco-environment and Resources (NIEER) sotto il controllo dell’Accademia cinese delle scienze. Questo studio ha proposto una nuova prospettiva sui meccanismi di resistenza allo stress e sull’adattamento ambientale degli arbusti per il controllo della sabbia nelle regioni aride, ha affermato il NIEER. Condotto da ricercatori del NIEER e di istituti statunitensi, lo studio e’ stato pubblicato sulla rivista “New Phytologist”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
In Cina un nuovo sinistro dall'esito mortale che ha riguardato la berlina di #Xiaomi pone interrogativi sulla tecnologia di blocco delle portiere scelta da molti costruttori per le loro auto elettriche di fascia alta. Su http://Startmag.it - X Vai su X
In Cina un nuovo sinistro dall'esito mortale che ha riguardato la berlina di Xiaomi pone interrogativi sulla tecnologia di blocco delle portiere scelta da molti costruttori per le loro auto elettriche di fascia premium. Su Startmag.it - facebook.com Vai su Facebook