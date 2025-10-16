Cina | nuovo studio rivela meccanismi chiave di declino arbusti in zone aride

Uno studio pubblicato di recente ha contribuito a migliorare la comprensione dei fondamentali meccanismi fisiologici interni del declino degli arbusti delle zone aride, secondo il Northwest Institute of Eco-environment and Resources (NIEER) sotto il controllo dell’Accademia cinese delle scienze. Questo studio ha proposto una nuova prospettiva sui meccanismi di resistenza allo stress e sull’adattamento ambientale degli arbusti per il controllo della sabbia nelle regioni aride, ha affermato il NIEER. Condotto da ricercatori del NIEER e di istituti statunitensi, lo studio e’ stato pubblicato sulla rivista “New Phytologist”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

