Cina | l’autunno dipinge il paesaggio del nord-ovest con tonalita’ vivaci

Xunhua, nel nord-ovest della Cina, sta attualmente mostrando uno spettacolo naturale mozzafiato. Le montagne sono avvolte da un manto dorato di foglie, creando un contrasto straordinario con il blu intenso dei fiumi e con le aspre cime.

