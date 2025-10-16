Cina | l’autunno dipinge il paesaggio del nord-ovest con tonalita’ vivaci

Romadailynews.it | 16 ott 2025

Xunhua, nel nord-ovest della Cina, sta attualmente mostrando uno spettacolo naturale mozzafiato. Le montagne sono avvolte da un manto dorato di foglie, creando un contrasto straordinario con il blu intenso dei fiumi e con le aspre cime. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma662325966232592025-10-16cina-l-autunno-dipinge-il-paesaggio-del-nord-ovest-con-tonalita-vivaci Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

