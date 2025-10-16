Cina | Jiangsu avviato progetto su larga scala di micro-rete smart
Un imponente progetto di micro-rete intelligente – il piu’ grande del suo genere dal punto di vista degli utenti nella provincia orientale cinese del Jiangsu – e’ entrato in funzione mercoledi’, segnando un traguardo nella spinta della regione verso un sistema energetico piu’ verde e resiliente. Situata nella citta’ di Suqian e con una superficie di circa 3.400 metri quadrati, la micro-rete integra energia eolica, solare, stoccaggio e ricarica nell’infrastruttura in un unico sistema continuo. Vanta una capacita’ fotovoltaica di 5,15 megawatt, un impianto di stoccaggio di energia da 20 megawattora e sei turbine eoliche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
