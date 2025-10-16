Cina-Italia | da Dunhuang a Venezia dialogo culturale collega antiche citta’ in Oriente Occidente

In uno spazio tematico ricco di elementi della cultura di Dunhuang, presso lo studio di arte dei sigilli Dunhuang Press, Massimo Andreoli, originario di Venezia, si e’ chinato su un blocco da stampa per realizzare la propria impronta su sigillo. Girando la pressa a forma di ruota, poteva quasi immaginare l’esploratore veneziano Marco Polo che salpava sette secoli fa, l’uomo che un tempo costrui’ un ponte tra Oriente e Occidente. “Marco Polo ci insegna cosa significa condividere la cultura, avendo creato un ponte. Oggi mi sento come un nuovo Marco Polo moderno”, ha dichiarato l’uomo. Dal 10 fino al 13 ottobre, il Global Mayors Dialogue di Dunhuang, a tema “Una sinfonia di civilta’, risonanza in armonia”, si e’ tenuto in questa antica citta’ sulla Via della seta nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

