Cina | entra nel vivo il Giro dell’Isola di Chongming a Shanghai
Cicliste in gara durante la seconda tappa del Giro dell’Isola di Chongming, corsa di ciclismo su strada dell’UCI Women’s WorldTour, a Shanghai, nella Cina orientale, il 15 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
++Borsa di Parigi, #LVMH entra agli scambi con un balzo del 12% dopo aver pubblicato i conti, con la ripartenza delle vendite in Cina e un ritorno alla crescita nel terzo trimestre++ - X Vai su X
Cina: domani entra in vigore la nuova legge sulla lotta alla concorrenza sleale Dal 15 ottobre entrerà ufficialmente in vigore la nuova Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Lotta alla Concorrenza Sleale. Questa legge, revisionata per la terza volta, aff - facebook.com Vai su Facebook
Cina: entra nel vivo il Giro dell’Isola di Chongming a Shanghai - SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Cicliste in gara durante la seconda tappa del Giro dell’Isola di Chongming, corsa di ciclismo su strada dell’UCI Women’s WorldTour, a Shanghai, nella Cina oriental ... Scrive italpress.com