La Cina ha compiuto progressi significativi nelle sue capacita’ e nei suoi servizi meteorologici durante il periodo del 14mo Piano quinquennale (2021-2025), migliorando i benefici economici e sociali, hanno affermato i funzionari durante una conferenza stampa di recente. Con nove satelliti meteorologici Fengyun, 842 radar meteorologici e oltre 90.000 stazioni meteorologiche terrestri in servizio, il tasso di rilevamento delle condizioni meteorologiche avverse in Cina ha raggiunto l’83%, ha affermato Chen Zhenlin, a capo dell’Amministrazione meteorologica cinese (CMA). Nel periodo 2021-2025, le perdite economiche della Cina derivanti da disastri meteorologici come percentuale del PIL sono diminuite in media di 0,12 punti percentuali, grazie ai progressi nei servizi meteorologici, ha dichiarato Chen alla stampa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: compie progressi in capacita’ meteorologiche nel periodo 2021-2025