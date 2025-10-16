Cimini video intervista Mondo Tragico Quasi Magico | Nell’album quattro anni di vita Bologna è la città indie

La nostra video intervista a Cimini che torna con il nuovo album, Mondo Tragico Quasi Magico, che accompagna il tour nei club. Vi presentiamo la nostra video intervista a Cimini che torna con il nuovo album, Mondo Tragico Quasi Magico ( Garrincha 373Ada Music Italy ), un titolo nato in una sera d’estate e dal testo di una canzone non inserita al suo interno. Il disco intreccia chitarre e synth in atmosfere intime, rabbiose e appassionate, alternando momenti crepuscolari a esplosioni emotive. È un lavoro intenso e liberatorio che trasforma esperienze personali in un racconto collettivo, restituendo immagini della vita quotidiana e della società contemporanea. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

