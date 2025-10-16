Cilic le prova tutte per battere Ruud | guardate che combina al servizio!
Durante gli ottavi di finale dell'Atp di Stoccolma, Marin Cilic batte da sotto già durante il primo game e. fa punto contro Casper Ruud! La buona partenza del croato rimane però inutile: il norvegese si impone poi in due set (7-6 6-4) e passa al turno successivo, dove incontrerà Korda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
