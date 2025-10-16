Ciclismo l' Arkéa-B&B Hotels chiude i battenti
Roma, 16 ottobre 2025 - Dopo un lungo tira e molla, vissuto tra alterne vicende ma sempre nel segno di un pessimismo strisciante, è arrivata la resa: a fine anno l' Arkéa-B&B Hotels chiuderà i battenti. La storia dell'Arkéa-B&B Hotels e l'annuncio della chiusura. Finisce così l'avventura nel ciclismo delle vecchie Bretagne, Fortuneo e Arkéa-Samsic, formazione attiva dal 2005 e oggi di categoria World Tour nella quale, parlando dell' Italia, vi militano (ancora per poco) i vari Luca Mozzato, Alessandro Verre e Giosuè Epis. Parlando del recentissimo passato, l'asso però è stato francese come la sua squadra: quel Kévin Vauquelin che ha vinto una tappa al Tour de France 2024, arrivando invece settimo in classifica generale quest'anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
