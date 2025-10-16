Ciclismo la decisione della Red Bull-Bora-Hansgrohe | Finn ancora nella squadra Rookie

Roma, 16 ottobre 2025 - Paul Seixas, Jarno Widar e Lorenzo Mark Finn: per molti i futuri tre assi del ciclismo, qualora ovviamente mantenessero tra i big quanto fatto vedere a livello giovanile o anche solo nel primo assaggio tra i professionisti, potrebbero essere questi tre. Francese il primo, belga il secondo e italiano il terzo, il più giovane dei tre per vedere il quale in gruppo bisognerà aspettare ancora, come da decisione della Red Bull-Bora-Hansgrohe. La decisione della Red Bull-Bora-Hansgrohe su Finn. Già un anno fa, al momento del tesseramento del classe 2006, la squadra tedesca aveva chiarito che il passaggio a professionista sarebbe avvenuto non prima di due stagioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

