Ciclismo la decisione della Red Bull-Bora-Hansgrohe | Finn ancora nella squadra Rookie
Roma, 16 ottobre 2025 - Paul Seixas, Jarno Widar e Lorenzo Mark Finn: per molti i futuri tre assi del ciclismo, qualora ovviamente mantenessero tra i big quanto fatto vedere a livello giovanile o anche solo nel primo assaggio tra i professionisti, potrebbero essere questi tre. Francese il primo, belga il secondo e italiano il terzo, il più giovane dei tre per vedere il quale in gruppo bisognerà aspettare ancora, come da decisione della Red Bull-Bora-Hansgrohe. La decisione della Red Bull-Bora-Hansgrohe su Finn. Già un anno fa, al momento del tesseramento del classe 2006, la squadra tedesca aveva chiarito che il passaggio a professionista sarebbe avvenuto non prima di due stagioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Adesso è ufficiale, al Trentino i mondiali di #ciclismo 2031. La comunicazione della decisione presa nel consiglio UCI in Rwanda è stata ufficializzata nella giornata di giovedì - X Vai su X
Adesso è ufficiale, al Trentino i mondiali di ciclismo 2031. La comunicazione della decisione presa nel consiglio UCI in Rwanda è stata ufficializzata nella giornata di giovedì - facebook.com Vai su Facebook
F1 | Red Bull: perché continuare a sviluppare la RB21 aiuterà la RB22, pur togliendole risorse - Il team principal di Red Bull spiega la scelta di continuare a sviluppare la RB21 fino al termine della stagione. Secondo msn.com
**F1: Verstappen, 'rimanere in Red Bull fino al 2028 decisione facile, ora puntiamo a nuovo mondiale'** - “Sono molto felice di far parte dell'Oracle Red Bull Racing Team, quindi scegliere di rimanere fino alla stagione 2028 è stata una decisione facile. Come scrive iltempo.it