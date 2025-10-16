Cibo e ricostruzione per Gaza così l’Italia lavora per la stabilità del Medio Oriente

Grano e mattoni. Cento tonnellate di cibo non è solo il quantum dell’impegno italiano nella crisi a Gaza, ma anche il modus con cui il governo Meloni si è presentato al tavolo egiziano delle firme di pace. Un impegno che non è limitato al Medio Oriente ma che, geopoliticamente, investe quella lingua di terre e acque che va da Gibilterra al Bosforo. Un passaggio, quello sulla strategicità del mare nostrum, che è stato ribadito anche dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando il Patto per il Mediterraneo in una dichiarazione a palazzo Berlaymont. “Dopo aver sopportato sofferenze e perdite inimmaginabili, la devastante guerra a Gaza è ora giunta al termine, segnando un momento cruciale, non solo per Gaza, ma anche per l’Unione europea e il Mediterraneo in generale, segnando il momento in cui il futuro della regione viene scritto. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cibo e ricostruzione per Gaza, così l’Italia lavora per la stabilità del Medio Oriente

