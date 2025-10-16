Ciarambino apprezzamento per l’appello dei vescovi al voto

Tempo di lettura: 3 minuti “ Apprezzo e condivido pienamente l’appello dei vescovi della Campania agli elettori con l’invito a recarsi alle urne, vista la crisi democratica in atto, ma anche il monito ai candidati alle Regionali affinché abbiano coraggio, coerenza e visione per il futuro della nostra terra”. Così, in una nota, Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale. “ Tutti tratti che ho provato a portare nella mia azione politica anche grazie alle tante iniziative condivise con i rappresentanti della Chiesa e del mondo cattolico: dalla legge sulla famiglia, all’attenzione agli ultimi e ai più fragili, al supporto a progetti dedicati a minori ed anziani – spiega – In Campania la Chiesa è più che mai viva e operosa, anche attraverso tante realtà associative che con la loro presenza si fanno ascolto, mani, orecchie attente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

