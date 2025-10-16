CIAR – Toyota Gazoo Racing Italy verso l’ultima chiamata tricolore
ll reparto corse di Toyota Motor Italia si presenterà sull’ultima pedana di partenza affidando a Simone Campedelli e Thomas Paperini il volante delle due vetture gommate Pirelli. Sulle strade del Ponente ligure si decideranno anche le sorti della GR Yaris Rally Cup 2025. Toyota Gazoo Racing Italy è pronta a vivere l’agonismo del Rallye Sanremo, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
