CIAR – Lancia celebra a Sanremo una stagione indimenticabile

Tuttorally.news | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra l’entroterra ligure e la Riviera dei Fiori, il rombo della Ypsilon Rally4 HF riecheggerà lungo i 481 km di gara, dei quali 118,42 di prova speciale. Pisani e Biagi sono già campioni del Monomarca e del Campionato Italiano CIAR 2Ruote Motrici. Il Trofeo Lancia 2025 si prepara al suo atto conclusivo al Rallye Sanremo, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ciar 8211 lancia celebraCIAR | Trofeo Lancia Rally: a Sanremo l'ultimo atto. Ci sono ancora titoli in palio - Tra l’entroterra ligure, il rombo della Ypsilon Rally4 HF riecheggerà lungo i 481 km di gara, dei quali 118,42 di prova speciale. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ciar 8211 Lancia Celebra