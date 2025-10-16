CIAR – Lancia celebra a Sanremo una stagione indimenticabile
Tra l’entroterra ligure e la Riviera dei Fiori, il rombo della Ypsilon Rally4 HF riecheggerà lungo i 481 km di gara, dei quali 118,42 di prova speciale. Pisani e Biagi sono già campioni del Monomarca e del Campionato Italiano CIAR 2Ruote Motrici. Il Trofeo Lancia 2025 si prepara al suo atto conclusivo al Rallye Sanremo, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Argomenti simili trattati di recente
“Un weekend da incorniciare al Rallye du Pays de Fayence: 3° posto assoluto con la Lancia Ypsilon, debutto super con la 306 Maxi chiudono 5° assoluti e grandi soddisfazioni con la Clio Rallye 5!” Ora pronti ad affrontare quest’ultima settimana di settembre!! - facebook.com Vai su Facebook
CIAR | Trofeo Lancia Rally: a Sanremo l'ultimo atto. Ci sono ancora titoli in palio - Tra l’entroterra ligure, il rombo della Ypsilon Rally4 HF riecheggerà lungo i 481 km di gara, dei quali 118,42 di prova speciale. Come scrive msn.com