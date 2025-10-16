Cia Padova | I crediti di carbonio opportunità per ridurre le emissioni di gas serra

Padovaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1850 ad oggi la temperatura in provincia di Padova si è alzata, in media, di 1,55 gradi a causa delle emissioni di gas serra. «Ora o mai più, siamo chiamati ad invertire la tendenza», ha sottolineato il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato, in occasione del convegno “Crediti di carbonio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

