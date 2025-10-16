Ci scrive Elisabetta Belloni

Riceviamo e pubblichiamo: La notizia secondo cui l’Ambasciatore Elisabetta Belloni avrebbe partecipato alla festa romana del Regno d’Arabia Saudita nella serata del 1° ottobre 2025 è falsa e destituita di ogni fondamento. L’Ambasciatore Belloni, difatti, nella giornata e nella serata del 1° ottobre 2025, si trovava fuori Roma, presso la propria abitazione di campagna, come potrà essere confermato, ove necessario, da numerosi testimoni. Tale circostanza rende del tutto priva di fondamento qualsiasi ricostruzione che la veda presente a eventi mondani nella Capitale in quella data. È altresì falsa la notizia riferita ad una presunta consulenza dell’Ambasciatore Belloni con l’ Istituto dei Tumori (IRCCS). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ci scrive Elisabetta Belloni

