Christian De Sica con la moglie Silvia Verdone sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 | Il nostro segreto è rispettarci e non prenderci troppo sul serio

L’attore e la consorte sono protagonisti di una delle storie d’amore più solide del cinema italiano. Si sono incontrati negli anni Settanta grazie all’amicizia tra lui e Carlo Verdone, fratello di lei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Christian De Sica con la moglie Silvia Verdone sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025: «Il nostro segreto è rispettarci e non prenderci troppo sul serio»

Leggi anche questi approfondimenti

Christian De Sica - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Silvia Verdone, la moglie di Christian De Sica/ “Il nostro segreto è il rispetto” - Insieme fin da adolescenti, si sono conosciuti e innamorati grazie a Carlo Verdone ... Secondo ilsussidiario.net

Christian De Sica a This is me, chi è l'attore? Età, carriera, la moglie Silvia Verdone, i figli e il papà leggendario - Da mercoledì 15 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, Silvia Toffanin riapre le porte del suo talk show: in questa nuova edizione protagonisti sono i ... Da msn.com

Vittorio De Sica, chi è il papà di Christian De Sica/ “Mio padre amava sia la moglie che l’amante” - Grande attore e simbolo del Neorealismo, ha avuto a lungo due famiglie ... Come scrive ilsussidiario.net