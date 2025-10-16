Chivu Inter sosta d’oro per il tecnico | ci aveva visto lungo quando aveva detto…
Inter News 24 Chivu Inter, sosta d’oro per il tecnico: ci aveva visto lungo quando aveva detto. L’analisi del Corriere dello Sport. Per una volta, la sosta per le nazionali si è rivelata un’alleata e non una fonte di preoccupazione per l’Inter. Il tecnico Cristian Chivu, che aveva definito la pausa un’opportunità, ci ha visto lungo: i tredici giocatori che hanno lasciato Appiano Gentile per rispondere alle convocazioni stanno tornando alla base carichi, motivati e, soprattutto, senza infortuni. Un bilancio estremamente positivo in vista della ripresa del campionato, che vedrà subito i nerazzurri impegnati nella delicata trasferta di Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com
