Chivu Inter con questa frase ha conquistato lo spogliatoio | il retroscena
Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Curiosa coincidenza nel percorso di Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’ Inter, che nei primi mesi della sua avventura sulla panchina nerazzurra ha già incrociato due tappe fondamentali della propria carriera da calciatore. Prima l’Ajax in Champions League, il club che lo lanciò nel grande calcio europeo, e ora la Roma, prossima avversaria in campionato, squadra che lo consacrò in Serie A prima del grande salto a Milano. Un incrocio con il passato che, più che nostalgia, rappresenta un segno di continuità nel percorso di crescita del tecnico romeno. 🔗 Leggi su Internews24.com
