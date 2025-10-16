Chivu è già un top E spunta un retroscena sulla Roma
Primo Roma-Inter per Gasperini e Chivu sulle rispettive panchine. Il retroscena sull’ex Parma Considero Chivu uno dei migliori allenatori in circolazione. Da calciatore, era uno dei più forti, intelligenti e preparati. Chivu si è già preso l’Inter: il verdetto sul tecnico dei nerazzurri (Foto LaPresse) – calciomercato.it Conosce e parla cinque lingue, ha instaurato un ottimo rapporti con i giocatori che si fidano e si affidano a lui per tutto. Come dico dal primo giorno l’ Inter, secondo me, ha fatto benissimo a puntare su di lui, e la conferma definitiva è arrivata da Pio Esposito. È stato Chivu, infatti, ad esporsi in società per la permanenza del giovane attaccante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
L'Inter presenta Chivu: "Torneremo al top". Marotta "Per Lookman settimana decisiva" - Dopo delle settimane di riposo in seguito alla conclusione del Mondiale per club, da qualche giorno ad Appiano Gentile è ufficialmente iniziata la stagione dell'Inter. Riporta corrieredellosport.it
Chivu, il "dittatore democratico" ha cancellato il trauma di Monaco: l'Inter ha trovato un top? - Intanto però Cristian Chivu un risultato enorme lo ha portato a casa: ha rialzato da terra l'Inter tramortita di Monaco e l'ha ... Come scrive corrieredellosport.it