Primo Roma-Inter per Gasperini e Chivu sulle rispettive panchine. Il retroscena sull’ex Parma Considero Chivu uno dei migliori allenatori in circolazione. Da calciatore, era uno dei più forti, intelligenti e preparati. Chivu si è già preso l’Inter: il verdetto sul tecnico dei nerazzurri (Foto LaPresse) – calciomercato.it Conosce e parla cinque lingue, ha instaurato un ottimo rapporti con i giocatori che si fidano e si affidano a lui per tutto. Come dico dal primo giorno l’ Inter, secondo me, ha fatto benissimo a puntare su di lui, e la conferma definitiva è arrivata da Pio Esposito. È stato Chivu, infatti, ad esporsi in società per la permanenza del giovane attaccante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Chivu è già un top. E spunta un retroscena sulla Roma