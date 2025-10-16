Chiusura al transito di un tratto di strada per i lavori nell' ambito della ricostruzione del ponte
Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e prevenire incidenti con potenziali danni a persone e cose, è stata emessa un’ordinanza che dispone la chiusura temporanea al traffico di un tratto di via Mariana, sul territorio comunale, per consentire. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
