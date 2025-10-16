Chirurgia bariatrica e colo-rettale Campus Bio-Medico primo nel Lazio certificato Eras

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Fino al 50% in meno di complicanze e una permanenza in corsia di quasi due giorni più breve, con una rilevante riduzione del dolore percepito dai pazienti dopo l’intervento chirurgico". Sono questi alcuni dei principali risultati raggiunti dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, che ha ottenuto la certificazione internazionale Eras ('Enhanced . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Chirurgia bariatrica e colo-rettale, Campus Bio-Medico primo nel Lazio certificato Eras - Il programma Eras prevede un insieme di procedure innovative che includono tecniche anestesiologiche e chirurgiche meno invasive, una migliore gestione del dolore e una ripresa precoce del movimento e ... Secondo adnkronos.com

Chirurgia colo-rettale e bariatrica. Irccs di Negrar con protocollo Eras ridotti del 50% i giorni di ricovero - Grazie al protocollo Enhanced Recovery After Surgery la degenza media è passata da 8,5 giorni a 4,6 per quanto riguarda la chirurgia colo- quotidianosanita.it scrive

Con il protocollo Eras giorni di ricovero ridotti del 50%, Irccs Negrar primo centro trainer in Italia per chirurgia colo-rettale e bariatrica - L’Irccs di Negrar “fa scuola” in Italia e nel mondo: dopo solo un anno dalla certificazione di centro qualificato, raggiunge un ulteriore e prestigioso traguardo nell’applicazione del protocollo ... Riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Chirurgia Bariatrica Colo Rettale