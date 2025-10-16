Chikungunya nuovo caso a Como | le 15 vie della città dove è in atto la disinfestazione orari e cosa non fare
A Como torna l’allarme Chikungunya. Dopo la segnalazione di un nuovo caso confermato della malattia virale trasmessa dalle zanzare tigre, l’Ats Insubria ha informato il Comune, che ha emanato l’ordinanza sindacale 355 del 15 ottobre 2025, firmata dal sindaco Alessandro Rapinese.Il provvedimento. 🔗 Leggi su Quicomo.it
La malattia, che non si trasmette da persona a persona, si diffonde attraverso le punture delle zanzare del genere Aedes.