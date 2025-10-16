Chieti il complesso dell’ex Conservatorio delle Clarisse sarà rigenerato | previsto un polo per università e cultura

Chietitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo futuro per l’ex Conservatorio delle Clarisse, nel cuore del centro storico di Chieti. Martedì mattina si è svolto un sopralluogo tecnico nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana “Via dei Conventi”, finanziato con risorse del Pnrr, che punta a restituire alla città uno dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chieti, intervento sgombero e bonifica per complesso dell'ex Gil - Il complesso ex Gil di Chieti, di proprietà della Regione Abruzzo, sarà sgomberato e sanificato: è stata pubblicata la determina per l'affidamento di tale intervento, reso possibile grazie a fondi per ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Chieti Complesso Dell8217ex Conservatorio