Chiesanuova vittoria inutile Passa la Civitanovese

Sport.quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CIVITANOVESE 1. CHIESANUOVA 2. CIVITANOVESE (4-3-2-1): Massenz; Baiocco (35’pt Franco), Martiarena, Romero, Cosignani (14’st Pitronaci); Guedack (35’st Macarof), Visciano, Lorenzoni; Candia (19’st Cahais), Renzi (9’st Malaccari); Garcia. A disp. Servalli, Fagan, Marini, Ganev. All. Marinelli. CHIESANUOVA (4-2-3-1): Zannotti; Parioli (1’st Mosquera), Sopranzetti, Monaco, Diouane; Russo, Di Paolo (19’st Mongiello); Tanoni (1’st Bambozzi), Pasqui (24’st D’Alesio), Persiani; Papa (13’st Perri). A disp. Scattolini, Pieralisi, Ponsiel, Hernandez. All. Mariotti. Arbitro: Ballarò di Pesaro. Reti: 7’st Garcia, 13’st Persiani, 33’st Perri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

chiesanuova vittoria inutile passa la civitanovese

© Sport.quotidiano.net - Chiesanuova, vittoria inutile. Passa la Civitanovese

News recenti che potrebbero piacerti

chiesanuova vittoria inutile passaChiesanuova, vittoria inutile. Passa la Civitanovese - I rossoblù in vantaggio con Garcia, avversari in rete con Persiani e Perri. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chiesanuova Vittoria Inutile Passa