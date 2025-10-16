Chiesa e tutela minori Secondo Rapporto propone misure riparative contro gli abusi
Pubblicato il rapporto annuale sulle politiche e le procedure della Chiesa in materia di tutela. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Pubblicato oggi il Rapporto Annuale sulle Politiche di Tutela nella Chiesa Cattolica Il documento pubblicato dalla Commissione pontificia per la Tutela dei Minori presenta un vademecum con indicazioni per un “ascolto informato” e per il sostegno economico, - facebook.com Vai su Facebook
La Pontificia Commissione @TutelaMinorum chiude l'assemblea plenaria a #Cracovia: il #16ottobre uscirà il secondo Rapporto annuale sulle Politiche e le Procedure della Chiesa per la Tutela, riferito al 2024. Nella fase finale le Linee Guida Universali - X Vai su X
Secondo Rapporto della Commissione per la Tutela dei Minori, focus su ascolto delle vittime e riparazione - Non usa mezzi termini, il Secondo Rapporto sulla Commissione per la Tutela dei Minori, nel descrivere l’abuso sessuale su minori e adulti vulnerabili da parte di coloro che ricoprono posizioni di auto ... Lo riporta acistampa.com
Rapporto del Vaticano sugli abusi: più trasparenza, rimozioni rapide e ruolo attivo delle vittime nella tutela - Il secondo Rapporto annuale sulle politiche e procedure della Chiesa della Pontificia Commissione per la tutela dei minori segna un nuovo passaggio nel cammino globale della Chiesa verso la verità, la ... Da agensir.it
Abusi nella Chiesa, il richiamo del Vaticano: «Gravi lacune da colmare» - La Chiesa cattolica deve fare molto di più per garantire verità, giustizia e riparazione alle vittime di abusi. Riporta msn.com