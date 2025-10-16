Chiesa e tutela minori Secondo Rapporto propone misure riparative contro gli abusi

Tv2000.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblicato il rapporto annuale sulle politiche e le procedure della Chiesa in materia di tutela. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

chiesa e tutela minori secondo rapporto propone misure riparative contro gli abusi

© Tv2000.it - Chiesa e tutela minori. Secondo Rapporto propone misure riparative contro gli abusi

