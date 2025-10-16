Chiesa di Santa Marta Dopo il tetto i dipinti | Restituita alla comunità

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Antonia Casini Il restauro è durato più di un anno. Quattro i dipinti della chiesa di Santa Marta che sono tornati sulle pareti, l’ultimo tassello del la campagna di riqualificazione strutturale dell’edificio sacro, grazie al sostegno della Fondazione Pisa e sotto la supervisione della Soprintendenza di Pisa e Livorno, in collaborazione con l’Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici. Prima, gli interventi sull’edificio, sotto la direzione dell’ingegner Valeria Donato, quindi le opere d’arte. Sono quattro testimonianze della pittura a Pisa fra Sei e Settecento. I lavori sono stati presentati alla comunità nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiesa di Santa Marta. Dopo il tetto, i dipinti: "Restituita alla comunità"

