Chiellini Juve sorpresa sul ruolo del dirigente bianconero nel nuovo CdA | tutti gli aggiornamenti sulle possibili novità

Chiellini Juve, sorpresa sul ruolo del dirigente bianconero: tutti gli aggiornamenti in vista del nuovo CdA. Una giornata cruciale per il futuro societario della Juventus. Secondo quanto riportato dalla giornalista de La Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle, quella di oggi è la giornata delle nomine ufficiali per il nuovo Consiglio di Amministrazione. Un passaggio strategico che definisce la nuova catena di comando e che porta con sé conferme e anche una sorpresa. Come da attese, la novità più importante riguarda il vertice operativo del club. Damien Comolli è stato indicato come nuovo amministratore delegato della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini Juve, sorpresa sul ruolo del dirigente bianconero nel nuovo CdA: tutti gli aggiornamenti sulle possibili novità

