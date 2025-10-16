Chiellini Juve non entrerà a far parte del nuovo CdA | è ufficiale! Il dirigente bianconero non è nella lista presentata da Exor | tutti i dettagli

Chiellini Juve, sorpresa sul ruolo del dirigente bianconero: tutti gli aggiornamenti in vista del nuovo CdA. Una giornata cruciale per il futuro societario della Juventus. Un passaggio strategico che definisce la nuova catena di comando e che porta con sé conferme e anche una sorpresa. Come da attese, la novità più importante riguarda il vertice operativo del club. Damien Comolli sarà indicato come nuovo amministratore delegato della Juventus. Il dirigente francese, arrivato in estate, assumerà dunque i pieni poteri, prendendo il posto di Maurizio Scanavino, il cui mandato si conclude ufficialmente il 7 novembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

