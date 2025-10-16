Chiede a ChatGPT come uccidere in classe | il tredicenne non sapeva che il computer lo stava spiando

Sembra di vedere l’inizio della serie tv Adolescence, con un ragazzino di 13 anni che viene arrestato dalla polizia, ma questa volta è realtà e il motivo è assurdo e inquietante allo stesso tempo. Open AI aveva già spiegato ai suoi utenti che le conversazioni potenzialmente pericolose venivano segnalate alle forze dell’ordine, ma nessuno avrebbe creduto che sarebbe successo davvero e non così a ridosso dalla comunicazione ufficiale. A DeLand, in Florida, un ragazzo di 13 anni ha pensato bene di usare il computer della scuola per chiedere a ChatGPT come uccidere un suo amico. Nel giro di poche ore si è ritrovato arrestato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

