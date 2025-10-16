Chiede a ChatGPT come uccidere in classe | il tredicenne non sapeva che il computer lo stava spiando

Screenworld.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra di vedere l’inizio della serie tv Adolescence, con un ragazzino di 13 anni che viene arrestato dalla polizia, ma questa volta è realtà e il motivo è assurdo e inquietante allo stesso tempo. Open AI aveva già spiegato ai suoi utenti che le conversazioni potenzialmente pericolose venivano segnalate alle forze dell’ordine, ma nessuno avrebbe creduto che sarebbe successo davvero e non così a ridosso dalla comunicazione ufficiale. A DeLand, in Florida, un ragazzo di 13 anni ha pensato bene di usare il computer della scuola per chiedere a ChatGPT come uccidere un suo amico. Nel giro di poche ore si è ritrovato arrestato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

chiede a chatgpt come uccidere in classe il tredicenne non sapeva che il computer lo stava spiando

© Screenworld.it - Chiede a ChatGPT come uccidere in classe: il tredicenne non sapeva che il computer lo stava spiando

