Chiara Francini Nancy Brilli e Roberto Ciufoli tra i protagonisti all' Antei | la stagione 25-26

Il sipario si alza venerdì 7 novembre (ore 21:00 come per tutti gli spettacoli) per COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA di Dario Fo e Franca Rame, con Chiara Francini e Alessandro Federico. Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altre letture consigliate

Oggi, mercoledì 15 ottobre, in occasione della replica dello spettacolo della stagione di prosa , con Chiara Francini e Alessandro Federico, alle 19 nel foyer del Teatro Lauro Rossi - Macerata torna - facebook.com Vai su Facebook

A #LeoniPerAgnelli, Chiara Francini, attrice e scrittrice, autrice di "Le querce non fanno limoni" (Rizzoli), parla dell'importanza della memoria e della complessità del presente. Ascoltala cliccando qui: https://tinyurl.com/ychpxk6s - X Vai su X

Francini, D’Aquino, Brilli, Dapporto, Troiano, Ciufoli, protagonisti agli Antei - Chiara Francini, Tosca D’Aquino, Nancy Brilli, Massimo Dapporto, Fabio Troiano, Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Roberto Ciufoli, Toni Fornari sono alcuni dei protagonisti di una stagione in ... Lo riporta lanazione.it

Nancy Brilli: «Ballando? Sono stata molto tempo sola, è ora che esca a giocare. Sono curiosa di Barbara D'Urso, Andrea Delogu e Martina Colombari» - non ho mai potuto accettare l’invito: di mezzo c’erano film, tournée ... Da ilmessaggero.it